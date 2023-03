Frauenhandball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen lassen zu viele Chancen liegen

Zunächst lieferten die Ratingerinnen eine schwache Vorstellung ab und gerieten gleich mit 1:5 (8.) in Rückstand. Vor allem in der Deckung offenbarte der TVR immer wieder Schwächen, während die Gastgeberinnen mutig auftraten. „Der NHC hat ganz klar das Spiel bestimmt“, sagte Höfig. „Wir konnten keinen Druck auf den Gegner ausüben.“ Wenn sich die Gäste Chancen erspielten, vergaben sie diese häufig. Mit einem ernüchternden 7:14 ging der TVR in die Pause.