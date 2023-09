Frauenhandball, Verbandsliga TVR verliert den Faden in Hälfte zwei

Die Ratingerinnen starteten mit viel Engagement in die Partie – und führten nach zehn Minuten bereits mit 8:4. In der Abwehr ließ der TVR nur sehr wenig zu. Die Spielertrainerin zeigte sich zufrieden: „Ich konnte mit dem Start sehr gut leben, denn es gab praktisch nichts zu bemängeln. In der ersten, zweiten und dritten Welle haben wir uns sehr gut verhalten. Nach der Niederlage gegen den Bergischen HC haben wir es jetzt geschafft, unsere Chancen besser zu nutzen.“ Allerdings streuten die Gäste dann immer mehr technische Fehler ein, sodass der NHC vor der Pause auf 9:12 verkürzen konnte.