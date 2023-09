Frauenhandball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen nutzen ihre Chancen nicht

Die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen (TVR) erlebten gleich eine doppelte Premiere, denn neben dem ersten Heimspiel der Saison empfingen sie zum ersten Mal in der Halle an der Gothaer Straße einen Gegner. Schließlich wird die eigene Halle am Europaring in den kommenden eineinhalb Jahren komplett saniert. Der Start im neuen Umfeld war jedoch enttäuschend, weil die Ratingerinnen gegen den sehr ambitionierten Aufsteiger Bergischer HC II (BHC) den Kürzeren zogen – 24:29 (12:15).