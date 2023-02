Handball, Landesliga TVR rückt ins sichere Mittelfeld vor

Der TV Ratingen hat sich mit einer erneut guten Leistung vom Gefahrenbereich der Handball-Landesliga befreit. Die Grün-Weißen siegten bei der mitgefährdeten HSG Mülheim II 25:23 (11:11) und stehen nun im vorerst sicheren Mittelfeld. In den jüngsten fünf Spielen wurden damit vier Siege erzielt. Hinzu kommt die Erkenntnis, dass Julius Zirngibl die erhoffte Verstärkung ist. Der Linkshänder kam in der Winterpause, er stammt aus dem süddeutschen Raum und hatte am Spieltag Geburtstag. Er wurde 32 Jahre alt und warf sieben Tore. "Julius hat sich damit selbst ein Super-Geburtstagsgeschenk bereitet", lobte ihn sein Trainer Stefan Oberwinster. Und wie wertvoll Felix Bertram ist, zeigte sich in der 56. Minute. Da warf der 33 Jahre alte Kreisläufer zum 25:20 ein, und die wertvollen Auswärtspunkte waren gesichert.