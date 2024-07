Sport-Aktionen in Ratingen Das bieten Vereine in den Sommerferien an

Auch der TuS bietet seit Jahren eine Leichtathletik-Ferienfreizeit in Breitscheid an, los geht es diesmal schon am Montag. Bis 12. Juli können Kinder von sechs bis 13 Jahren täglich zwischen 9 und 12 Uhr auf dem Sportgelände der Matthias-Claudius-Schule mit Spaß an der Bewegung die Disziplin „Leichtathletik“ kennenlernen. Die Teilnahme ist nicht an eine Vereinsmitgliedschaft geknüpft, Mitglieder zahlen aber eine verringerte Teilnahmegebühr von 48 Euro. Für alle anderen wird die Ferienfreizeit für 65 Euro angeboten.