Sport im Lockdown : Großvereine sehen ein „langsames Ausbluten“

Ratingen Der Freiburger Kreis als Zusammenschluss der größten Sportvereine Deutschlands appelliert an die Politik, die Einschränkungen im Amateursport zu überprüfen. Zu den Mitgliedern zählen auch der TV Ratingen und der TuS 08 Lintorf.

Sie schreiben darin: „Während unter anderem in der Gastronomie und der Eventbranche Insolvenzen absehbar sind, gleicht die Entwicklung im Breitensport einem langsamen Ausbluten. Viele Vereine können noch nicht von Sonderhilfen profitieren, weil aktuell (noch) keine Existenzgefährdung vorliegt.“ Diese drohe aber, wenn man einen Mitgliederverlust von zehn Prozent für das kommende Jahr prognostiziere, der zu Einbußen im sechsstelligen Bereich je Verein führe, während es laufende Kosten gebe. „Der Freiburger Kreis richtet deshalb an die politisch Verantwortlichen den Appell, kurzfristige Nothilfen in langfristige Zuschüsse bis mindestens 2023 umzuwandeln“, heißt es in dem Papier.