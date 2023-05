Leichtathletik Erfolgreich im Block-Mehrkampf

Für den TuS 08 Lintorf gewann Sienna Dahl in der AK W12 den Blockmehrkampf Sprint/Sprung bestehend aus den Disziplinen 75 Meter Sprint, 60 Meter Hürden, Weit- und Hochsprung sowie Speerwurf mit 2053 Punkten und schraubte in diesem Mehrkampf ihre p.B. im Hochsprung um zwölf Zentimeter auf übersprungene 1,40 Meter. Ihre Vereinskollegin Kimberly Minski belegte in diesem Mehrkampf den dritten Platz. Auch sie konnte ebenso wie ihre Vereinskollegin Leni Skupin, die insgesamt in diesem Blockmehrkampf Platz sieben belegte, ihre p.B. im Hochsprung ebenfalls um mehrer Zentimeter steigern.