Handball, Verbandsliga : Englische Woche für TV Ratingen und „interaktiv II“

Trainer Jörg Schomburg (mitte) und der TV Ratingen sind Dienstag in Burscheid. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen In dieser Woche holen der TV Ratingen und „interaktiv Handball II“ in der Verbandsliga Spiele nach, die zuvor wegen Corona ausgefallen waren. Die Ratinger treten Dienstag in Burscheid an, „interaktiv“ empfängt Donnerstag die Cronenberger TG.

Weiterleiten Drucken Von Werner Möller

In dieser Woche müssen sowohl der TV Ratingen als auch „interaktiv II“ Nachholspiele in der Handball-Verbandsliga 2 bestreiten. Die TVer spielen am Dienstag, 20.30 Uhr in Burscheid beim Tabellennachbarn Bergische Panther II. Die Gastgeber belegen Platz drei mit 22:8 Punkten, und zwei Ränge dahinter folgen die Grün-Weißen vom Europaring, 20:14 Punkte. Die Panther II können durchaus noch in den Kampf um den Meistertitel eingreifen, für den TV Ratingen geht es darum, den stolzen fünften Platz zu verteidigen. Im Hinspiel, es war der Saisonauftakt, lieferten die TVer beim 28:21-Heimsieg die wohl beste Saisonleistung.