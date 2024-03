Schwimmen Bestzeiten für Ratinger und Lintorfer

Am Ende notierten die Trainer Ralf Kastner, Christian Kowalis und Sabine Elbe 21 erste Plätze, 20 zweite und 19 dritte. Die gute Erfolgsbilanz wurde auch durch 76 neue Bestzeiten bei insgesamt 139 Starts unterstrichen Einen weiteren Vereinsrekord konnte der TVR beim parallel stattfindenden Wettkampf in Bochum verbessern. Dort siegte Amelie Makoski im 50-m-Brust-Finale in 0:33,25 Minuten.