Schwimmen Ratinger Schwimmer stark auf kurzen und langen Strecken

In den anschließenden 1500 Freistil der Männer zeigte Titus Ditgen (Jg. 2011) mit Platz zwei in 19:46,29 Minuten, dass er schon über eine gute Technik und viel Kraft für sein Alter verfügt. Im Jahrgang 2008 standen mit Max Juretzki (Platz 2 in 17:58,43) und Jan Wirminghaus (Platz 3 in 18:41,17) gleich zwei TVR Aktive auf dem Podest. Bei den Damen gewann Sophia Brauneck auch in der offenen Wertung (18:28,53).