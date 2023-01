Säbelfechten Doppelerfolg für die U17-Fechter

Die Säbelfechter des TV Ratingen haben beim renommierten Qualifikationsturnier für die Deutschen Meisterschaften „Bonner Säbel“ teils hervorragende Ergebnisse erzielt: In den Altersklassen U17 und U20 der Damen feierte Elizabeth Champion einen spektakulären Doppelsieg. Mit beeindruckenden Leistungen wies sie ihre teilweise sehr viel ältere Konkurrenz in die Schranken und konnte so in beiden Altersklassen wertvolle Qualifikationspunkte für die Deutsche Meisterschaft sammeln.