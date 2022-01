Leichtathletik : Zwei Titel für Athleten des TV Ratingen

Ratingen Alexander Männel und Lia Richrath siegen bei den Regio-Hallenmeisterschaften in Düsseldorf. Silber holen zudem Bastian Goldmann und Julia Holzmann, die mit ihrer Leistung aber nicht zufrieden ist. Der Höhepunkt der Saison folgt nun.

Bei den Regio-Hallenmeisterschaften in Düsseldorf haben die Leichtathleten des TV Ratingen in den Altersklassen U16 bis U20 in verschiedensten Disziplinen überzeugt: Zwei Regio-Meistertitel, zwei Vizemeister und zweimal Platz drei sind die größten Erfolge.

Alexander Männel setzte sich in der U18 mit 5,97 Metern im Weitsprung gegen alle Konkurrenten durch. Den angepeilten Sechs-Meter-Sprung hofft er nun in der Freiluftsaison zu erzielen. Die Aufnahme in den Landeskader Hürden war für Männel zudem ein großer Motivationsschub. Bereits bei den Landesmeisterschaften hatte er über die 60-Meter-Distanz überzeugen können, bei den Regio-Meisterschaften reichte es zu Platz drei (8,66 Sekunden). Erstmalig startete er dazu noch über die 200-Meter-Hallenrunde, erfüllte dabei die Norm zur NRW-Meisterschaft und wurde in 24,10 Sekunden erneut Dritter.