Leichtathleten des TV Ratingen und TuS Lintorf siegen TuS 08-Athleten dominieren den Blockmehrkampf „Wurf“

Bei den U14-Athletinnen gab es zahlreiche persönliche Bestleistungen: Für Sandrine Hartmann sowohl im Ballwurf als auch über die 800 Meter, für Leni Skupin über 75 Meter, was zum Einzug ins B-Finale reichte. Romy Kurth steigterte ihre bisherige Zeit über 800 Meter um fast zehn Sekunden und erreichte damit Platz acht im Finale der W13. Jeweils Siebte wurden Sienna Dahl im Weitsprung sowie Isabell Strufe im Ballwurf mit Bestleistungen. Letztere landete damit auf Rang vier und warf im Anschluss den 400-Gramm-Speer so weit wie nie – das brachte Silber. Am Ende des Wettkampftages standen noch drei Läufe mit 4x75-Meter-Staffeln an, die Lintorferinnen Dahl, Skupin, Strufe und Kimberley Minski mussten allein gegen die Uhr laufen und taten dies zu Bronze.