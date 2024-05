Frauenhandball, Verbandsliga TVR ist für die Oberliga qualifiziert

Im Hinspiel hatte der TVR noch mit 27:30 den Kürzeren gezogen, weil er den Angriff der Gäste nicht in den Griff bekam. „Wenn man in Wermelskirchen antritt, dann braucht man einen guten Tag, um auch zu gewinnen. Im Vergleich zum ersten Duell müssen wir sowohl unsere Abwehr als auch unsere Chancenverwertung deutlich verbessern. In unserer 6:0-Abwehrformation müssen wir sehr gut verschieben, bevor schnelle Gegenstöße nötig sein werden. Unser Ziel ist es, viele einfache Tore zu erzielen“, sagt die Spielertrainerin.