Frauen-Handball – Verbandsliga TV Ratingen tritt mit viel Respekt an

Sandra Höfig hat Respekt vor dem Saisonfinale. Obwohl die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen (TVR) am Samstag (17.30 Uhr, Halle Europaring) als klarer Favorit die bereits als Absteiger feststehende HG Kaarst/Büttgen empfangen, warnt die Spielertrainerin vor dem kommenden Gegner. „Kaarst wird alles in die Waagschale werfen, um einen versöhnlichen Abschluss zu erreichen. Nach einer sehr schwierigen Saison wollen sich die Kaarstenerinnen am Ende noch mal gut präsentieren. Trotzdem streben wir in der eigenen Halle wieder einen Sieg an“, betont Höfig.