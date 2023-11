Frauenhandball, Verbandsliga TVR erwartet ein Offensivspektakel in Biesel

Mit viel Respekt reisen die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen am Samstag (17.30 Uhr) zum ATV Biesel. „Wir wissen ganz genau, dass Biesel ein schneller, unangenehmer Gegner ist“, sagt Spielertrainerin Sandra Höfig. „In der Regel schaffen es die Bieselerinnen, über die gesamten 60 Minuten zu rennen. Sie sind sowohl in der ersten als auch in der zweiten und dritten Welle sehr stark. Deshalb müssen unsere Spielerinnen sehr gut aufpassen.“