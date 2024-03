Frauenhandball, Verbandsliga Handballerinnen müssen effektiv bleiben

Momentan steht der Vierte Ratingen (24:15 Punkte) knapp vor dem Fünften Lank II (23:17), der jedoch bereits ein Spiel mehr absolviert hat. „Wir wollen Lank auf Distanz halten“, betont die Spielertrainerin. „Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir am Samstag unseren Matchplan befolgen. Zunächst einmal geht es darum, in der Abwehr gut zu stehen, um anschließend die erste, zweite oder dritte Angriffswelle nutzen zu können. Unsere Mannschaft zeichnet aus, dass sie mit viel Tempo nach vorne gehen kann. Das könnte auch in Lank wieder der Schlüssel zum Erfolg sein.“