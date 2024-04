Frauenhandball, Verbandsliga TVR rechnet sich etwas aus

Nach ihrer hartnäckigen Erkrankung konnte Sandra Höfig in dieser Woche wieder das Training der Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen (TVR) leiten. Die erfahrene Spielertrainerin blickt optimistisch auf das Spiel am Sonntag (13.15 Uhr) beim Tabellenzweiten SSG/HSV Wuppertal: „Obwohl wir in Wuppertal eine sehr schwierige Aufgabe erwarten, reisen wir mit dem Ziel an, auch dieses Spiel zu gewinnen. Wir dürfen nicht zu verhalten sein, sondern müssen einfach schauen, was möglich ist.“