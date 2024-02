Frauenhandball, Verbandsliga Handballerinnen des TVR sind in Mettmann aktiv

Mit viel Respekt reisen die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen (TVR) am Samstag (15 Uhr) zu Mettmann-Sport. „Wir treffen auf eine sehr schnelle und starke Mannschaft“, lobt TVR-Spielertrainerin Sandra Höfig. „Wir müssen nach unseren Angriffen so schnell wie möglich zurücklaufen, damit wir nicht überrascht werden. Wenn wir die Mettmannerinnen in der ersten und zweiten Welle in den Griff bekommen, dann stehen die Chancen auch recht gut, dass wir das schwierige Auswärtsspiel gewinnen werden. Im Hinspiel haben wir schon gezeigt, dass das geht.“