Frauenhandball, Verbandsliga TVR fährt zum Spitzenreiter

Dagegen mussten sich sowohl Laura Kählers als auch Louisa Groß einer Knie-Operation unterziehen – und fallen in den kommenden Wochen aus. Die Einsätze der erkrankten Akteurinnen Alina Baumgart und Ramona Ludwig am Samstag sind noch fraglich. „Mit den Spielerinnen, die uns zur Verfügung stehen, wollen wir uns auch beim BHC so gut wie möglich präsentieren. In der Rückrunde müssen wir noch einmal eine Leistungssteigerung abrufen, um am Ende mindestens den fünften Tabellenplatz zu erreichen“, fordert Höfig. Der Fünfte Ratingen (14:12 Punkte) liegt aktuell nur knapp vor dem Sechsten Wald-Merscheider TV (13:11 Zähler), der bislang ein Spiel weniger absolviert hat.