Hockey, 4. Verbandsliga Hockey-Herren des TVR erfüllen die Mission Aufstieg

Nach Karneval steht nun das finale Spiel gegen den Tabellenzweiten Gladbacher HTC IV an, den der TV Stand jetzt um acht Punkte distanziert hat. Vorentscheidend auf dem Weg zum Meistertitel war dabei der 9:6-Sieg gegen Gladbach daheim im Januar. „Das Spiel hatte ein Niveau für höhere Ligen“, meint Golz, denn die Gäste hatten einige Akteure aus ihrer ersten Mannschaft hinzugezogen. Trotzdem behielten die Ratinger die Oberhand und ersparten sich so ein Endspiel am letzten Spieltag. „Dass es so klar werden würde, war nicht zu erwarten, aber am Ende haben wir die Mission Aufstieg erfüllt“, sagt Golz, der als nächstes Ziel den Durchmarsch in die 2. Verbandsliga ausgibt.