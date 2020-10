Handball : TV Ratingen steht jetzt im Heimspiel unter Zugzwang

RATINGEN Die Mannschaft von Jörg Schomburg steckt mittendrin im Abstiegskampf der Handball-Verbandsliga. Nun kommt der starke TB Solingen an den Europaring.

Chris Schweinsberg, der Handball-Co-Trainer von TV Ratingen, ist immer noch zornig, wenn man ihn auf die Verbandsliga-Pleite beim Abstiegskandidaten Schwarz-Weiß Essen anspricht. „Vor dem Montag-Training,“ so der 34-Jährige, „haben wir, Jörg Schomburg und ich, den Spielern ganz klar gesagt, dass wir so kein Spiel mehr gewinnen. Wir wollten über diese Essener ins sichere Mittelfeld vordringen, aber nun sind wir Vorletzter. 2:8 Punkte, das ist die bittere Realität.“ Er war immer ein giftiger Handballer und daran hat sich in der Trainer-Aussprache nichts geändert.

Aber seine Ratinger müssen endgültig wachgerüttelt werden, denn jetzt bereits, nach drei Niederlagen hintereinander, ist der Abstiegskampf angesagt. Die Tabelle lügt nicht. Am Samstag hat seine Truppe Heimrecht, der alte Rivale TB Solingen kommt an den Europaring. Anwurf 17.30 Uhr. Auch diese Solinger mit ihrem Trainer Robert Heinrichs, der als Aktiver mit Düsseldorf und Solingen in der Bundeliga spielte, haben noch keine Bäume ausgerissen. Sie sind Neunter, 4:4 Punkte. Die Ratinger können also aufschließen, nur das zählt. Aber Solingen hat einige gute Handballer in seinen Reihen, man kennt sie bestens am Europaring. So Lukas Wieszorek, der zuletzt gegen TV Haan (36:22 für Solingen) zwölf Tore warf. Oder die im Rückraum agierenden Nippes-Brüder. Zudem Mathias Ley– auch er ist einer, der ein Spiel allein entscheiden kann. Die Ratinger, in Bestbesetzung antretend, sollten sich jedenfalls auf eine ganz enge Partie einstellen.