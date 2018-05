Lokalsport: TV Ratingen startet neuen Anlauf

Ratingen Der Handball-Verbandsligist will in der kommenden Saison aufsteigen.

Spricht man Dr. Marcus Otten, den neuen Chef der TV-Handballer, auf den Saisonverlauf an, dann strahlt er trotz gescheiterter Verbandsliga-Meisterschaft ausschließlich helle Freude aus. "Nun nehmen wir einen neuen Anlauf und die Planungen dazu, die Ralf Trimborn, unser neuer sportlicher Leiter führt, die sehen eigentlich ordentlich aus. Namen neuer Spieler können wir noch nicht nennen, aber wir haben keine Abgänge. Und es gibt auch keinen Grund für überhastete Aktionen. Die Augen freilich halten wir weit offen." Nach zwei Vize-Meisterschaften zuletzt soll möglichst bald der Titel her - verbunden mit dem ersehnten Aufstieg in die Oberliga. Immerhin warten in der kommenden Saison wieder Derbys mit dem abgestiegenen TuS Lintorf.