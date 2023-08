Frauenhandball, Verbandsliga TVR holt Torschützenkönigin aus der Oberliga

Nach einer rund drei Monate langen Pause starten die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen (TVR) in die neue Spielzeit. Am Samstag (16.15 Uhr) tritt das Team von Spielertrainerin Sandra Höfig beim Oberliga-Absteiger HSG Rade/Herbeck an. „Wir haben seit vielen Jahren nicht mehr gegen die Herbeckerinnen gespielt“, sagt Höfig. „Nach dem Abstieg hat sich ihre Mannschaft noch einmal verändert, sodass sie noch schwieriger einzuschätzen ist. Es ist völlig offen, ob der Gegner in dieser Saison wieder oben mitmischen wird.“