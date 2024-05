Deutsche Meisterschaften Ratinger Fechter sichern Team-Medaillen

Auch die weiteren TVR-Fechter erreichten starke Platzierungen. In der Altersklasse U17 erzielten Elizabeth Champion und Tammo Hahn mit hervorragenden Gefechten den fünften beziehungsweise sechsten Platz. Sie schafften es damit eindrucksvoll in die Top-Acht der besten deutschen U17-Fechter. Ihre Vereinskameraden Gereon Simons, Eren Angelkorte und Philipp Beul rundeten den erfolgreichen Auftritt des TV Ratingen in dieser Altersklasse mit den Plätzen 34 (Simons), 44 (Angelkorte) und 48 (Beul) ab. In der Altersgruppe U13 erfochten die Ratinger Nachwuchsfechter Jonas Schneider, Luis Maric und Maxim Brodmann mit guten Leistungen die Plätze 22 (Schneider), 32 (Maric) und 34 (Brodmann). Ebenso wussten die Fechter des TVR im Mannschaftwettkampf der U17 mit dem siebten Platz zu überzeugen.