Frauenhandball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen wollen wieder höher hinaus

Durch die Pleite rutschte Ratingen vom dritten auf den sechsten Platz ab (18:14 Punkte), doch der Dritte SSG/HSV Wuppertal hat nur 19:11 Zähler und ein Spiel weniger. Klar: Am Sonntag (15 Uhr) will der TVR in Wuppertal siegen. „Beim 32:25 im Hinspiel haben wir gezeigt, dass wir die Wuppertalerinnen schlagen können“, betont Höfig. „Wir müssen jedoch nach unseren Angriffen so schnell wie möglich zurücklaufen, da Wuppertal eine gute Zweite Welle hat. Im stehenden Angriff ist es dagegen nicht überragend. Wenn wir hinten kompakt stehen, haben wir eine Chance.“