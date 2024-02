Frauenhandball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen empfangen erstarkten ASV

Für die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen (TVR) bleibt die Intensität hoch, denn sie treffen im bereits sechsten Pflichtspiel des nicht mehr ganz so neuen Jahres 2024 am Samstag (19.30 Uhr, Halle Gothaer Straße) auf den ASV Süchteln. „Wir müssen den nächsten Schritt in unserer Entwicklung gehen, indem wir am Samstag unsere freien Würfe besser als in den vergangenen Wochen nutzen. Auch unsere technischen Fehler waren zuletzt deutlich zu viele“, erklärt die ehrgeizige Spielertrainerin Sandra Höfig.