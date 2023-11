Frauenhandball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen erwartet eine harte Deckung

Nach ihrem Ausrufezeichen beim 33:29-Heimsieg über den bsiherigen Tabellenzweiten SSG/HSV Wuppertal wollen die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen (TVR) am Samstag (17.30 Uhr) unbedingt beim ambitionierten Fünften Wald-Merscheider TV nachlegen. „Definitiv gehört der WMTV in der Verbandsliga nicht zu unseren Lieblingsgegnern. In der Vergangenheit haben wir häufig nicht gut ausgesehen“, erklärt TVR-Spielertrainerin Sandra Höfig.