Frauenhandball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen sind gewarnt vor LTV Wuppertal

Neben der Revanche für das Hinspiel wollen die Ratingerinnen auch die Pleite aus dem vergangenen Heimspiel gegen den Klassenprimus HSV Wegberg vergessen machen (29:36). „Wir müssen jetzt mit mehr Ruhe, aber auch mit viel Lockerheit in das Duell mit Wuppertal gehen. Wenn wir nicht gleich am Anfang in Rückstand geraten, bekommen wir auch noch mehr Sicherheit“, erklärt Höfig. Keeperin Rebecca Jenzen (Urlaub) steht nicht zur Verfügung, aber weiterhin Carolin van Hueth. Dagegen meldeten sich Linksaußen Luisa Groß und Rückraumspielerin Katharina May aus privaten Gründen für Sonntag ab.