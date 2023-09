Frauenhandball, Verbandsliga TVR muss sich steigern

Nach der deutlichen 21:32-Pleite des NHC gegen den ambitionierten Aufsteiger Bergischer HC II wurde sein zweites Spiel gegen den SV Wipperfürth abgesagt. Bereits in der Vorsaison lieferte er sich enge Duelle mit den Ratingerinnen. „Wir wissen ganz genau, dass der Niederbergische HC in der Offensive unheimlich stark besetzt ist. Am Samstag müssen wir insbesondere auf ihre Linksaußen extrem gut aufpassen, die die erste Welle läuft und sehr hart wirft. Vor einem Jahr haben wir schon einmal erfahren, dass sie uns einige Probleme bereiten kann“, so Höfig. Auch den Rückraum der Gäste müsse der TVR besser in den Griff bekommen.