Frauenhandball, Verbandsliga Ratingerinnen beenden die Saison als Vierte

In der zweiten Halbzeit lagen die Ratingerinnen nach dem Tor von Nina Schwertner sogar mit 23:17 (43.) vorne. „Dann war das Spiel von vielen Fouls geprägt, die die beiden Schiedsrichterinnen nicht immer geahndet haben. In dem ganzen Spiel wurde keine einzige Gelbe Karte verteilt. Stattdessen gab es jeweils zwei Zwei-Minuten-Strafen für beiden Seiten“, sagte die Spielertrainerin. Zwar führte der TVR in der Schlussphase noch mit 26:21 (51.), aber die Wermelskirchenerinnen erhöhten den Druck und glichen vier Sekunden vor dem Schluss noch zum 27:27 aus. Trotz des Unentschiedens beendete Ratingen (29:19 Zähler) aufgrund des Torverhältnisses die Saison vor dem punktgleichen Fünften TD Lank II auf einem starken vierten Platz.