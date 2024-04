Frauenhandball, Verbandsliga TVR muss sich mit Remis begnügen

Weil die Gastgeberinnen auch in der Defensive immer mehr Schwierigkeiten hatten, lagen sie später sogar mit 11:17 (27.) zurück. Vor der Pause verkürzten Noemi Moeller (28.) und Charlotte Schultz (30.) auf 13:17. „Die Bieselerinnen konnten in der ersten Halbzeit viel zu viele Tore über ihre rechte Außenbahn erzielen. Meine Mannschaft hat es nicht geschafft, nach den eigenen Angriffen schnell nach hinten zu rennen. Teilweise standen wir hinten so offen wie ein Scheunentor, sodass Biesel auch über die Mitte immer erfolgreicher wurde“, erklärte Höfig.