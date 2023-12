Frauenhandball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen feiern Sieg für die Seele

Die Gäste bestimmten von Beginn an das Spiel und gingen durch die Treffer von Noemi Möller (2.) und Alina Baumgart (4.) gleich mit 2:0 in Führung. Durch den Treffer von Laura Caelers führte der TVR später sogar mit 6:2 (9.). Nachdem Nina Schwerdtner mehrere Monate an ihrer Schleimbeutelentzündung im Ellbogen laboriert hatte, präsentierte sich die Rückraumspielerin nun in einer hervorragenden Form. Zwar konnte der WMTV zwischenzeitlich auf 4:7 (14.) verkürzen, aber Schwerdtner stellte zehn Sekunden später den alten Abstand wieder her – 8:4 (14.). Insgesamt steuerte Schwerdtner acht Treffer bei, sodass sie die beste TVR-Torschützin war.