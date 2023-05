Schwimmen Mannschaft des TV Ratingen tritt in Berlin an

Ende Mai steigt die diesjährige Meisterschaft der Nachwuchsschwimmer in Berlin. Die Trainer Christian Kowalis und Ralf Kastner treten mit acht Sportlern des TV Ratingen die Reise zum fünftägigen Großevent des Schwimmsports in Deutschland an. Die Aktiven erarbeiteten sich durch ihre Zeiten seit Dezember 2022 die Startplätze.