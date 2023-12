Sporthallen in Ratingen Hallen-Sperrungen treffen Tausende Sportler

Exklusiv | Ratingen · Der TV Ratingen sieht als größter Sportverein der Stadt seinen Auftrag in Gefahr, die Gesundheit der Bürger zu fördern, und mahnt in einem Brandbrief an den Bürgermeister die unzureichende Infrastruktur an.

07.12.2023 , 05:15 Uhr

So sieht es in der Sporthalle Europaring aktuell aus. Aufgrund der Sanierung ist sie bis 2025 gesperrt. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Georg Amend Teamleiter Regiosport Mettmann