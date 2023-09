Co-Trainer Tim Pawlik hat jetzt das Sagen Höfig fehlt auf Bank und Parkett

Die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen stehen am Scheideweg, denn nach bisher zwei Siegen und zwei Niederlagen wollen sie unbedingt am Sonntag (16 Uhr, Halle Gothaer Straße) gegen Mettmann-Sport einen Schritt in Richtung oberes Tabellendrittel machen. „Wir stellen fest, dass wir leider über keine konstanten Heimspielzeiten mehr verfügen. Da wir aufgrund der Renovierungsarbeiten in der Halle Europaring in die Halle von Interaktiv umziehen mussten, müssen wir uns nach ihren Zeiten richten. Wir müssen die Situation jedoch so gut wie möglich bewältigen und am Samstag zwei Punkte holen“, erklärt die Spielertrainerin Sandra Höfig.