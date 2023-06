Schwimmen Große Konkurrenz

Da hat es der Terminplan nicht gut gemeint mit dem TV Ratingen: Der größte Sportverein der Stadt richtet am Wochenende nicht nur das 26. Mehrkampf-Meeting der Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen im Stadion aus, sondern auch das Dumeklemmer-Schwimmfest im Angerbad. Und als ob das noch nicht genug wäre, sind einige Ratinger Schwimmer parallel bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Stuttgart am Start und die älteren Jahrgänge bei den offenen NRW-Meisterschaften in Wuppertal. Große Konkurrenz, also.