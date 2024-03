Schwimmen im Angerbad Nachwuchs-Wettkampf zum Karriere-Start

Hintergrund: „Das Frühlingsschwimmfest war quasi ein Nachwuchs-Wettkampf zu Beginn der Karriere. So lernen die Kinder, ob es ihnen Spaß macht oder nicht“, ergänzte der TVR-Abteilungsleiter über die jüngsten Aktiven ab fünf Jahren. Für Kastner ist klar: „Regelmäßiges Sporttreiben hilft bei der Entwicklung eines Kindes. Und Schwimmen ist eine Sportart, die man lebenslang betreiben kann, dazu noch mit Freunden. Man hat in einem Schwimmbad ja auch Zeit zwischen den Wettkämpfen. Es ist eine sehr kommunikative Sportart – natürlich nicht in der Zeit, in der man den Kopf im Wasser hat.“