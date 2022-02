Leichtathletik : TVR-Talente stark in Düsseldorf

TVR-Talente stark in Düsseldorf

Ratingen Bei zwei Landesmeisterschaften in Düsseldorf zeigten Nachwuchsathleten des TV Ratingen gute Leistungen. Einzig Julia Holzmann hadert mit ihrem Dreisprung und hofft auf Besserung bei den Deutschen Meisterschaften am Wochenende.

Bei den NRW-Meisterschaften in Düsseldorf starteten für den TV Ratingen die Leichtathleten Alexander Männel (Altersklasse U 18), Julia Holzmann (U 20) und Anna Holzmann (Frauen). Männel hatte sich im Vorfeld für die 60 Meter, 60 Meter Hürden und die 200 Meter qualifiziert, Julia Holzmann trat im Dreisprung und ihre Schwester Anna im Hochsprung an.

Landeskaderathlet Männel qualifizierte sich in 8,65 Sekunden für das Finale über die 60 Meter Hürden und belegte dort Platz sechs. Das 200-Meter-Finale beendete er auf Platz sieben. In 7,61 Sekunden qualifizierte er sich zudem für das Finale der 60 Meter, verzichtete dort aber auf einen weiteren Start.

Julia Holzmann haderte mit ihrem vierten Platz (11,51 Meter) im Dreisprung. Wie auch schon im letzten Wettkampf passte bei ihr der Anlauf nicht. Nun hofft sie, diesen bis zu den Deutschen Meisterschaften an diesem Wochenende in Sindelfingen wieder zu verbessern und dort an ihre alten Leistungen anzuknüpfen. Anna Holzmann wurde beim Hochsprung mit übersprungenen 1,55 Metern Achte.