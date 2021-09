Aus den Vereinen : TV Ratingen feiert Fitness&Health

Ratingen Der TV Ratingen lädt dazu ein, sein Angebot kennenzulernen. Bei dem „Fitness&Health“-Festival am Sonntag kann man zwischen Sport und Entspannung wählen. Im Fitnessstudio gibt es ein besonders sichere Luftfilteranlage.

Der TV Ratingen lädt für Sonntag zu seinem ersten „Fitness&Health-Festival“ ein. Zwischen 12 und 18 Uhr gibt es nicht nur verschiedene sportliche Kursangebote, sondern auch die Möglichkeit zur Entspannung im Saunabereich oder Informationen über Ratingens größten Sportverein während einer Snackpause. „Unser Kursbereich ist gesundheitsfördernd, vielseitig und macht vor allem in der Gemeinschaft Spaß. Wir freuen uns riesig, endlich wieder Bewegungsfreude an die Ratinger weiterzugeben“, sagt Bereichsleiterin Lena Kreft freudig.

Die Vielseitigkeit des Kursplans zeigt sich am Festivalangebot. Zwischen einem Warm-up-Flow und einer bewegten Entspannung gibt es mit Barré Concept, Körperkult, dem Alltagstrainingsprogramm, Pilates, Aroha, Hula Hoop und einer Rückengymnastik Angebote für unterschiedliche Alters- und Interessensgruppen. Wer lieber an Geräten trainiert, kann sich in Kurzvorträgen über das Trainingskonzept von E-Gym und Flexx informieren. In der gesamten Festivalzeit lädt der Saunabereich des Studios zum Entspannen und Relaxen ein.