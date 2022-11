Schwimmen : TV-Schwimmer überzeugen auf Landesbene

Mit diesem Team startete der TV Ratingen bei den NRW-Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal. Foto: Christian Kowalis/TVR

Ratingen Bei den NRW-Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal gibt es für die Schwimmer des TV Ratingen drei Medaillen, acht neue Vereinsrekorde und zwölf weitere Bestzeiten. Maira Hintze holt zudem einen Master-Titel und weitere Medaillen in Kamen.

Mit elf Schwimmern hatte der TV Ratingen eine zahlen- und leistungsmäßig starke Mannschaft für die NRW-Meisterschaften im 25-Meter-Becken der Wuppertaler Schwimmoper gemeldet und sollte nicht enttäuscht werden. Am Ende konnte Trainer Christian Kowalis mit drei Medaillen, acht neuen Vereinsrekorden und weiteren zwölf neuen Bestzeiten ein zufriedenes Fazit ziehen.

Ein besonderes Highlight aus Sicht des TVR war das Finale über 200 Meter Lagen, in dem sich Charlotte Wendel (Jahrgang 2004) über die gesamte Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der fünf Jahre älteren Jennifer Pietrasch von der SG Essen lieferte. Lag die Essenerin nach den 50 Metern Schmetterling mit drei Zehnteln noch leicht vorne, so entwickelte sich daraus ein fesselndes Rennen, in dem beide um jeden Zentimeter und jede Wende heiß kämpften. Am Ende hatte dann die ältere Schiwmmerin mit zwei Hundertstelsekunden hauchdünn die Fingerspitzen vorne. Doch Wendel wurde mit einer Spitzenzeit von 2:17,89 Minuten Zweite und durfte sich mit der Silbermedaille bei der Siegerehrung belohnen lassen – und das zum zweiten Mal: Denn über die 100 m Lagen hatte es für sie am Vortag im Finale in 1:03,44 Minuten ebenfalls mit Platz zwei ein gutes Ergebnis gegeben. Sehr schnell unterwegs war sie auch über die 100 m Rücken in 1:04,17, die am Ende zu Platz zehn im starken Starterfeld reichten. Dazu kamen neue Bestzeiten über die 200 und 400 m Freistil.

Eine dritte Medaille für den TVR konnte Celine Lehnard (Jg. 2006) mit Platz drei in ihrer Alterswertung über die 200 m Brust in 2:43,71 gewinnen. Sie startete auch über die weiteren Bruststrecken sowie die 100 und 200 m Lagen und konnte sich über die 50 m Brust und 100 m Lagen jeweils über neue persönliche Bestzeiten freuen.

Ebenfalls über die Bruststrecken konnte Amelie Makoski (Jg. 2003) überzeugen. Sie schaffte es im großen Starterfeld, sich über die 100 m und 200 m jeweils für das Finale am Nachmittag zu qualifizieren, steigerte sich dann dort noch einmal und schwamm mit 1:12,35 (Platz 5) und 2:39,14 (Platz 7) in neuen Vereinsrekordzeiten jeweils nur knapp an einem Podestplatz vorbei.

Die jüngste im TVR-Starterfeld war Sophia Brauneck (Jg. 2009). Sie hatte sich mit 400 und 800 m Freistil sowie den 50 m Freistil vor allem auf die langen Strecken fokussiert. Das gelang ihr mit für ihr Alter hervorragenden Zeiten sehr gut. Besonders freute sie sich über die 9:23,04 über die 800 m Freistil.

Die Rückenspezialistin Helen Burchard (Jg. 2004) konnte mit neuen Bestzeiten über die 50 und 200 m Rücken in den Vorläufen überzeugen. Mit weiteren Bestzeiten zeigten sich aus dem Jahrgang 2006 Lena Görgens über die 50 m Freistil, Mia Wirminghaus über die 50 m Brust und Leander Werner sowohl über die 50 als auch 100 m Freistil sehr gut in Form. Das TVR-Team komplettierten Kristyna Hlavova und Jill Koch mit soliden Leistungen.

Dann stand für den TV Ratingen noch ein Staffelstart über die 4x50 m Lagen auf dem Programm, auf den sich die Aktiven seit Wochen gefreut hatten. Neben den erfahrenen Aktiven Burchard, Makoski und Wendel hatte Trainer Kowalis mit Brauneck über die 50-m-Freistil-Strecke die jüngste Ratinger Starterin aufgestellt, die sich leistungsmäßig gleich sehr gut in das Team einfügte. Am Ende stand für die TVR-Staffel in 2:00,07 eine gute Zeit auf der Anzeigetafel, und mit Platz sieben im Vergleich zu den großen Startgemeinschaften und Stützpunkten des Land müssen sich die Ratinger Aktiven auch leistungsmäßig nicht verstecken.

Eine Woche vorher hatte es bereits Medaillen auf Landesebene für den TVR gegeben: Maira Hintze startete erstmals bei den NRW-Meisterschaften der Master in der Altersklasse (AK) 20 in Kamen. Dabei konnte sie gleich mit Podestplätzen überzeugen. Über die 50 m Brust wurde sie mit Platz drei belohnt, für die Leistung über 100 m Lagen in 1:11,53 gab es sogar Silber. Und nachdem Hintze in 1:18,57 mit Platz zwei nur wenige Hundertstel an der NRW-Meisterschaft vorbei geschwommen war, konnte sie im Anschluss über die 50 m Schmetterling in 0:30,49 den Titel der AK 20 erzielen und als NRW-Meisterin die Heimreise nach Ratingen antreten.

(RP/ame)