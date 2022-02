Handball, Landesliga : TV-Reserve freut der eine Punkt

Ratingen Ein wichtiger Zähler für die Reserve des TV Ratingen: Beim Tabellenfünften Cronenberg spielen die Landesliga-Handballer 31:31. Damit verschaffen sich die Gäste wieder mehr Luft zu den Abstiegsplätzen.

Der TV Ratingen II hat im Landesliga-Auswärtsspiel beim Tabellenfünften TV Cronenberg mit dem 31:31 (16:14-Pausenführung) einen wertvollen Punkt ergattert und sich dadurch von unten erst einmal abgesetzt. Sebastian Schäper warf in der vorletzten Minute seine Ratinger per Siebenmeter 31:30 nach vorne, Cronenberg glich im Gegenzug aus, 31:31, und dann, in der Schlussminute, gab Trainer Stefan Oberwinster das Signal, auf Punktgewinn zu spielen. Sicherheits-Handball war nun angesagt, kein Risiko mehr – es gelang. „Den einen Zähler wollten wir unbedingt mitnehmen“, sagte der erfahrene Coach.