Handball, Landesliga : TVR II siegt in Überruhr und verliert dann daheim

TVR II siegt in Überruhr und verliert dann daheim

Die Reserve des TV Ratingen bejubelt ihren 24:23-Auswärtssieg in Überruhr. Foto: TVR

Angermund/Ratingen Im Nachholspiel der Handball-Landesliga gewinnen die Ratinger vom TV II knapp, in der Rückrundenpartie unmittelbar darauf unterliegen sie. Der TV Angermund musste seine Spiele in der Ober- und Landesliga absagen.

Der TV Angermund musste seine Handball-Spiele in der Oberliga und mit der Reserve in der Landesliga wegen Corona erneut kurzfristig absagen.

Aktiv war der TVA-II-Konkurrent TV Ratingen II, der ein stressiges Wochenende hatte. Es ging zweimal gegen den Tabllennachbar SG Überruhr II. Zunächst stand dort das Hinrunden-Nachholspiel an und dann am späten Samstagabend am Europaring das Rückspiel.