Leichtathletik : TV-Nachwuchs räumt in Viersen ab

Ratingen Die jungen Leichtathleten des TV Ratingen überzeugen im Drei- und Vierkampf in Viersen: Neben vielen neuen Bestleistungen springen auch Medaillen heraus, die U14-Mädchen-Mannschaft sichert sich den Titel.

Das Trainerteam Anna Holzmann und Klaus Suhl durfte sehr zufrieden mit den Leichtathleten des TV Ratingen sein, die beim Drei- und Vierkampf der Altersklasse U14 in Viersen gestartet waren: In der W12 beendete Matilda Leowald beide Mehrkämpfe mit Goldmedaillen. Im Dreikampf gewann sie unter 57 Starterinnen zwei von drei Disziplinen. Im Weitsprung setzte sie mit 4,75 Metern eine neue Bestmarke, den 75-Meter-Lauf gewann sie in 10,65 Sekunden, und lediglich im Ballwurf landete sie auf Platz fünf. Im Vierkampf konnte sie aufgrund ihres Sieges im Hochsprung (1,32 Meter) alle 24 anderen Athletinnen hinter sich lassen. Mit persönlichen Bestleistungen im Weitsprung (4,26 Meter), Ballwurf (25 Meter) und Hochsprung (1,20 Meter) verpasste Marie Hensel im Vierkampf das Podium als Viertplatzierte nur knapp. Laura Spengler siegte im 75-m-Sprint in ihrem Vorlauf und sammelte wichtige Punkte für ihre Mehrkämpfe.