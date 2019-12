Handball : Schweinsberg führt den TVR zum Befreiungsschlag

Wuppertal Der TV Ratingen hat sich von den Abstiegsrängen der Verbandsliga absetzen können dank eines 28:26-Sieges beim LTV Wuppertal. Überragend dabei ist der mitspielende Co-Trainer Chris Schweinsberg, der nicht nur neunmal trifft, sondern auch Tore vorbereitet und in der Abwehr seinen Mann steht.

Dem TV Ratingen gelang am Sonntagnachmittag in der Handball-Verbandsliga ein Riesen-Befreiungsschlag. Die Grün-Weißen setzten sich beim LTV Wuppertal II 28:26 durch, nach Lintorf gelang damit der zweite Auswärtssieg in Folge, und in der Tabelle sieht es endlich etwas besser aus. Zwei Punkte beträgt der Abstand zu den Abstiegsrängen.