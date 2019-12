Handball : TV Ratingen erreicht mit Kantersieg das Mittelfeld

Max Beckmann (am Ball) steuerte drei Tore zum Sieg des TV Ratingen über die Cronenberger TG bei. Foto: Jürgen Venn/Venn, J. (jvenn)

Ratingen Handball-Verbandsligist TV Ratingen gewinnt 36:25 gegen Cronenberg und freut sich nun schon auf das anstehende Derby gegen die SG Ratingen II. Klar – der TV ist gut in Form, hat keine Verletzten, und die Blicke gehen anders als beim Erzrivalen nach oben.

Endlich hat der TV Ratingen das erst einmal sichere Mittelfeld der Handball-Verbandsliga erreicht. Gegen den Tabellennachbar TG Cronenberg zeigten die Grün-Weißen erneut eine beachtliche Vorstellung, schon zur Pause war beim 22:13 eine Vorentscheidung erzielt, am Ende stand mit 36:25 sogar ein Kantersieg. Sieben Punkte haben die Ratinger damit in ihren letzten vier Spielen eingefahren, und Samstag im Derby bei der SG Ratingen II stehen die Chancen vorzüglich, die Serie auszubauen. Jedenfalls sagte Trainer Jörg Schomburg gleich nach dem Abpfiff: „Wir sind heiß auf dieses Match. Längst!“ Hört sich gut an, klar, derzeit gute Form, keine Verletzten, die Blicke gehen nach oben, und man weiß genau, dass der nicht unbedingt geliebte Gegner von der Gothaer Straße derzeit durch ein Tief wandert.