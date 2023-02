Frauenhandball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen siegen weiter

Ratingen · In der Verbandsliga gewinnen die Handballerinnen des TV Ratingen beim ATV Biesel mit 38:35 und drehen dabei einen langen Rückstand noch in einen Sieg. Es ist der vierte Erfolg in Serie.

06.02.2023, 05:15 Uhr

Monja Szkodny brachte den TV Ratingen in Biesel wieder auf zwei Tore heran, anschließend drehte ihr Team das Spiel. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Julian Schmitt