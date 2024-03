Frauenhandball, Verbandsliga TVR-Handballerinnen siegen auch in Lank

Die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen (TVR) befinden sich weiterhin in einer hervorragenden Verfassung, denn sie konnten sich jetzt auch beim starken Fünften TD Lank II klar durchsetzen – 26:21 (12:12). „Jede Spielerin konnte ihren Beitrag zum Erfolg leisten, da wir die Tore auf allen Schultern verteilt haben. Das Spiel in Lank war ein hartes Stück Arbeit für uns. Weil wir gemeinsam an einem Strang gezogen haben, habe ich heute einen Sieg unserer kompletten Mannschaft gesehen“, stellte die TVR-Spielertrainerin Sandra Höfig fest.