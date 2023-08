Frauenhandball, Verbandsliga Jenzen vernagelt das Tor des TVR

Die Ratingerinnen starteten geschwächt in die Partie, da Nina Schwerdtner und Katharina May aufgrund eines privaten Termins fehlten. Damit ihr Team mehr Optionen im Rückraum hatte, reiste Marisa Kinscheck von einer Hochzeit in Selm (Ruhrgebiet) kurzfristig an. Zunächst lag der TVR mit 0:2 (3.) zurück, bevor sich die beiden Kontrahenten ein ausgeglichenes Duell lieferten – 6:6 (19.), 8:8 (21.).