Frauenhandball, Verbandsliga TVR setzt sich in Langenfeld durch

Zunächst starteten die Ratingerinnen durchwachsen in die Partie und lagen 1:2 (3.) und 2:3 (6.) zurück. Und auch danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, weil sich niemand wirklich absetzen konnte – 6:6 (13.), 10:10 (23.). „Es ist richtig, dass wir uns in der ersten Halbzeit sehr schwergetan haben“, stellte die Spielertrainerin fest. „In der Abwehr haben wir nicht richtig zugepackt, sodass sich für die Langenfelderinnen viele Torchancen ergeben haben. Dass wir hinten nicht optimal verschoben haben, war ebenfalls negativ. Zwar waren wir von der Größe her eigentlich überlegen, aber es haben sich zu viele Möglichkeiten für die SGL ergeben.“